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Суд отклонил иск демократов о предполагаемом сговоре на выборах 2016 года в США

В сговоре обвиняются штаб Трампа, WikiLeaks и российское правительство

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке во вторник отклонил иск Национального комитета Демократической партии (НКДП), согласно которому кампания Дональда Трампа, WikiLeaks и российское правительство обвинялись в сговоре и вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

"Суд рассмотрел все аргументы, предоставленные сторонами. (...) Аргументы имеют спорное содержание или не представляют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП отклоняется", - говорится в сообщении, опубликованном в базе судебных документов.

В своем постановлении судья Джон Коэлтл указал, что официальные лица штаба Трампа были защищены от обвинений в соответствии с Первой поправкой Конституции США.

"То, что обвиняемые могли использовать документы, которые уже были опубликованы Российской Федерацией и WikiLeaks, не является незаконным или ненадлежащим использованием документов", - написал Коэлтл.

Он также отметил, что Россия не может быть привлечена к суду за "вмешательство в выборы", но вместо этого должна столкнуться с такими действиями, как санкции.

Ранее сообщалось, что в апреле 2018 года Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента США Дональда Трампа и организации WikiLeaks.

Иск был подан в окружной суд Манхэттена. В нем говорится, что сотрудники предвыборной кампании Трампа вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.

В исковом заявлении не фигурирует имя самого Дональда Трампа, но есть, в частности, имена его зятя Джареда Кушнера, бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса. Также фигурирует имя старшего сына Трампа - Дональда Трампа-младшего.

Также в качестве ответчиков фигурируют ГРУ, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, а также давний союзник Трампа и политический консультант Роджер Стоун.

Кроме того, один из ответчиков - российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин.

Среди ответчиков упоминается и Российская Федерация.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

В своих недавних семичасовых показаниях в конгрессе Мюллер также не оправдал Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.

США Демократическая партия Дональд Трамп WikiLeaks Россия

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