Президент Бразилии отменил встречу с главой МИД Франции ради стрижки

Его решение привело Париж в шок

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил встречу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом ради стрижки. Как пишет Le Monde, это решение вызвало шок во французском МИД.

Ле Дриан, который сейчас совершает поездку по странам Южной Америки, должен был встретиться с Болсонару 29 июля. Тот отменил прием, сославшись на загруженный график. Несколько минут спустя в его фейсбуке появилось 12-минутное видео, на котором президента стригут.

В пресс-службе Болсонару затем объяснили, что президент работает с 4 утра до полуночи, и ему когда-то в это время приходится находить время на парикмахера.

Ранее в тот же день Болсонару говорил, что у него намечалась встреча, "кажется, с премьер-министром Франции" и предполагалось обсуждение проблем экологии. ОН высказал тогда мнение, что французский высокопоставленный чиновник обязан проявить к нему уважение и понять, что в Бразилии сменилась власть и она больше не будет заискивать перед странами первого мира.

Болсонару вступил в должность президента 1 января 2019 года. Он стал первым политиком ультраправых взглядов, которому удалось выиграть президентские выборы в стране с падения военной диктатуры в 1985 году. В ходе предвыборной кампании он обещал "твердой рукой" избавить Бразилию от коррупции, бюрократии, нищеты и других проблем. До избрания он был известен жесткой позицией по вопросам о правах женщин, леваков, религиозных и сексуальных меньшинств.