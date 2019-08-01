Президент Бразилии объяснил отмену встречи с главой МИД Франции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг подтвердил, что не провел встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом, так как посчитал, что есть дела поважнее, сообщают французские СМИ.

Болсонару отметил, что не понимает, зачем Жан-Ив Ле Дриан приехал в Бразилию и участвовал во встречах с представителями неправительственных организаций.

"Он приехал, чтобы какие вопросы обсуждать здесь с неправительственными организациями? Как только речь заходит о неправительственных организациях (переговорах иностранного официального лица с бразильскими НПО - ИФ), это неизменно вызывает тревогу у любого наделенного разумом человека" – сказал президент Бразилии, комментируя визит французского министра в его страну.

На уточняющий вопрос журналиста о том, стала ли встреча Ле Дриана с представителями неправительственных организаций причиной отмены переговоров, Болсонару сказал: "У меня были другие дела".

"У меня было другое дело. Например, поговорить с тобой. Дать тебе интервью - это намного важнее, чем разговаривать с ним, несмотря на все мое уважение (к Ле Дриану - ИФ)", - добавил он, обращаясь к журналисту.

Накануне газета "Монд" сообщала, что Болсонару вместо встречи с главой МИД Франции Ле Дрианом отправился к парикмахеру.

Переговоры двух руководителей были запланированы на понедельник в Бразилии, однако бразильская сторона отменила встречу "из-за загруженного графика" президента. Между тем, спустя несколько минут в соцсетях появилась видеозапись в режиме онлайн, на которой было показано, как парикмахер делает стрижку Болсонару.

Согласно сообщению "Монд", этот инцидент "заставил МИД Франции недоумевать" по поводу того, что Болсонару нашел время для стрижки, но не для встречи с Ле Дрианом.

Французские СМИ отмечают, что отмена встречи произошла на фоне возросшей напряженности в отношениях между Латинской Америкой и Парижем из-за разногласий по торговому соглашению между ЕС и странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

В Бразилии Ле Дриан провел встречи с представителями ряда НПО, в частности - с защитниками природы. Также у него состоялись переговоры с бразильскими официальными лицами.