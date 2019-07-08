Поиск

Президент Бразилии заработал самый низкий рейтинг за 25 лет

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару является одним из наименее популярных политических деятелей страны за последние 25 лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного бразильским социологическим центром "Датафолья".

Согласно опросу, результаты которого были опубликованы в понедельник, положительно оценивают работу Болсонару лишь 33%.

Сотрудники социологического центра отмечают схожесть ситуации си Болсонару с показателями президента Фернанду Кардозу, который получил наименьшую поддержку (34%) в течение своего первого срока в 1995 году.

Кандидат от ультраправых Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии в 2018 году, набрав более 55% голосов. После победы Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс. Он также обещал снизить процентные ставки.

Бразилия Жаир Болсонару

Новости по теме

Новости

Трамп заявил о нежелании более вести дела с послом Великобритании в США

В Тбилиси возобновилась акция против действий ведущего "Рустави 2"

Умер создатель сети магазинов Primark

В центре Тбилиси начались столкновения участников двух акций

В центре Тбилиси начались столкновения участников двух акций

Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте

Москва и Минск перейдут к обсуждению цен на газ после переговоров об интеграции

Ведущего "Рустави 2" Габунию отстранили на два месяца за мат

Ведущего "Рустави 2" Габунию отстранили на два месяца за мат

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Госдума попросит правительство запретить денежные переводы в Грузию и ограничить импорт

Госдума попросит правительство запретить денежные переводы в Грузию и ограничить импорт

Двести националистов устроили в Киеве акцию против телемоста с Россией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');