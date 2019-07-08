Президент Бразилии заработал самый низкий рейтинг за 25 лет

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару является одним из наименее популярных политических деятелей страны за последние 25 лет, свидетельствуют данные опроса, проведенного бразильским социологическим центром "Датафолья".

Согласно опросу, результаты которого были опубликованы в понедельник, положительно оценивают работу Болсонару лишь 33%.

Сотрудники социологического центра отмечают схожесть ситуации си Болсонару с показателями президента Фернанду Кардозу, который получил наименьшую поддержку (34%) в течение своего первого срока в 1995 году.

Кандидат от ультраправых Болсонару победил во втором туре президентских выборов в Бразилии в 2018 году, набрав более 55% голосов. После победы Болсонару заявил, что его правительство обязуется создавать рабочие места, повышать доходы и соблюдать бюджетный баланс. Он также обещал снизить процентные ставки.