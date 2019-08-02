Рубль слегка отыграл потери к доллару и евро

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже в пятницу вечером; рубль слегка отыграл потери первой половины дня, но продолжает заметно дешеветь к бивалютной корзине в ожидании развития санкционной темы и торгового противостояния между США и Китаем.

Курс доллара США составил 65,08 руб. в 19:00, что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 72,31 руб., подорожав на 97,5 копейки. Доллар поднялся выше 65 руб. впервые с 7 июня, евро превысил 72 руб. впервые с 21 июня. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 83,75 копейки - до 68,33 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка отошел от минимальных значений к доллару и евро, достигнутых ранее в ходе торгов. Определенную поддержку рублю оказывает нефть, восстанавливающаяся после сильнейшего за четыре года обвала, наблюдавшегося накануне. Кроме того, небольшой отскок в основных парах наблюдается на фоне закрытия "коротких" позиций по рублю в ожидании развития санкционной темы и торгового противостояния между США и Китаем.

Вашингтон намерен реализовать свои планы по введению новых пошлин в отношении китайских товаров в начале следующего месяца, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу. "Остается месяц до того, как пошлины вступят в силу", - сказал Кадлоу. При этом он подчеркнул, что за это время "может произойти много хороших вещей".

Президент США Дональд Трамп, по словам Кадлоу, принял решение о введении новых пошлин, так как он недоволен темпами прошедших на этой неделе переговоров США и Китая. Также Кадлоу сообщил, что у Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина сохраняются крепкие и позитивные отношения.

Кроме того, президент Трамп подписал накануне указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

Нефть эталонных марок восстанавливается в пятницу после резкого снижения накануне, вызванного планами США ввести новые пошлины на импорт китайских товаров. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 2,51% - до $62,02 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,67% - до $55,28 за баррель.

В четверг Brent рухнула в цене почти на 7%, WTI - почти на 8% на заявлениях Трампа о намерении ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. Снижение обеих марок в четверг стало рекордным за четыре года. С начала недели Brent снизилась в цене на 1,7%, WTI - на 1,5%.

Ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на мировой торговле и темпах роста глобального ВВП, что отразится на спросе на топливо, опасаются участники рынка.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 80,83 копейки, до 64,6423 руб., и увеличил курс евро на 1,235 рубля, до 71,7077 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в пятницу на 1,0121 рубля по отношению к четвергу и составил 64,8854 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 1,0563 рубля и составил 65,0033 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 334,107 млн, из которых $1 млрд 656,446 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 677,661 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,4193 рубля по отношению к четвергу, до 71,864 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,4249 рубля и составил 72,0287 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 158,017 млн, из которых EUR426,158 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR731,859 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) кредитов слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,46% и 7,5% годовых соответственно, ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 7,54% годовых. В то же время ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 7,66% и 7,7% годовых.