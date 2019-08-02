Боевики обстреляли родное селение президента Сирии Асада

Один житель населенного пункта погиб, трое получили ранения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - После решения руководства Сирии о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации боевики подвергли обстрелу селение Кардаха, являющееся родиной семьи сирийского президента Башара Асада, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майора Алексей Бакин.

"В нарушение установленного режима тишины, 2 августа 2019 г. в 06:55 незаконными вооруженными формированиями произведен обстрел населенного пункта Кардаха провинции Латакия", - сообщил он на брифинге в пятницу.

Бакин уточнил, что обстрел велся боевиками из реактивной системы залпового огня совершен боевиками из района Джебель-Шахбо на территории Идлибской зоны деэскалации. По его словам, в районе населенного пункта Кардаха зафиксировано 12 разрывов. В результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения.

"Развертывание РСЗО на огневой позиции осуществлено НВФ под прикрытием тумана, поэтому не было своевременно выявлено средствами воздушной разведки и наблюдателями", - пояснил генерал.

Он напомнил, что населенный пункт Кардаха известен как родина семьи президента САР Асада и находится в 14 км севернее российской авиабазы "Хмеймим".

Бакин также напомнил, что решение о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации "Идлиб" с 00:00 2 августа президент Асад принял в целях стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и в поддержку международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая прошла в столице Казахстана.