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Минобороны РФ обнародовало видеозапись ударов по террористам в Идлибе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство опубликовало в субботу видеокадры ударов по объектам инфраструктуры террористов в сирийской провинции Идлиб.

Кадры, которые обнародованы на канале Минобороны в YouTube, демонстрируют уничтожение живой силы боевиков, артиллерийского орудия, а также поражение реактивной системы залпового огня.

Накануне российские военные сообщили об обстреле боевиками из Идлибской зоны родного села президента Сирии Башара Асада. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин рассказал, что после решения руководства республики о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли селение Кардаха, малую родину семьи Асада.

Бакин уточнил, что обстрел велся боевиками из реактивной системы залпового огня из района Джебель-Шахбо. По его словам, в районе населенного пункта Кардаха было зафиксировано 12 разрывов. В результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения.

Как пояснил генерал, боевики развернули РСЗО на огневой позиции под прикрытием тумана, поэтому средства воздушной разведки и наблюдатели не смогли это своевременно выявить.

Он также напомнил, что решение о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации "Идлиб" с 00:00 2 августа Асад принял в целях стабилизации обстановки в стране и в поддержку международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая прошла в столице Казахстана.

Кардаха (провинции Латакия) находится в 14 км к северу от российской авиабазы "Хмеймим".

Сирия Идлиб Минобороны РФ

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