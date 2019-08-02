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Пентагон займется неядерными ракетами наземного базирования

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - США после проведенного 2 августа выхода договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) смогут активизировать работу над неядерными ракетами наземного базирования, говорится в заявлении министра обороны США Марка Эспера, опубликованном в пятницу.

"Теперь, когда мы вышли (из соглашения - ИФ), министерство обороны будет в полной мере заниматься разработкой этих неядерных ракет наземного базирования в качестве взвешенного ответа на действия России и для расширения возможностей вооруженных сил в том, что касается неядерных ракет", - заявил Эспер.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя Пентагона сообщили, что США намерены разработать ракеты наземного базирования, подпадавшие под ДРСМД.

Ранее сообщалось, что проект американского бюджета на 2020 год включает в себя запрос на $96 млн на разработку новых ракет, дальность действия которых подпадает под ограничения ДРСМД. А в марте в Пентагоне заявили о готовности в ближайшие 18 месяцев начать развертывание новой наземной ракеты.

Ранее в пятницу США заявили о выходе из ДРСМД, в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения, 20 октября 2018 года. В декабре 2018 г. госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушала договор.

Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

США Пентагон ДРСМД

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