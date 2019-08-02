США в ближайшие недели испытают новую ракету, нарушающую ДРСМД

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минобороны США в ближайшие недели планирует провести испытание новой крылатой ракеты с неядерной боевой частью. Ее запустят с мобильной установки. Ракета создана для противодействия России в Европе. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Пентагона.

Испытания состоятся в ближайшие несколько недель и по существу станут ответом администрации Дональда Трампа на "многолетнее несоблюдение Россией ДРСМД (Договора о ракетах средней и меньшей дальности - ИФ)", сказал телеканалу сотрудник администрации.

По его словам, работа над ракетой находится на ранних этапах, она не запущена в производство.

Источник подчеркнул, что из-за ДРСМД официальной программы по разработке подобных вооружений у США пока нет. Между тем ракетное испытание может привести к появлению такой программы. Однако возникают трудности с получением финансирования на развитие этих вооружений из-за оппозиции со стороны некоторых конгрессменов-демократов, отметил собеседник CNN.

Также он сообщил, что США еще предстоит официально обсудить варианты с местом развертывания новых ракет и принять решение. При этом их планируется развертывать на "выгодных с военной точки зрения позициях, откуда они смогли бы преодолеть российские линии обороны и достигать портов страны, военных баз и критически важной инфраструктуры".

Однако, подчеркивает CNN, несколько стран НАТО, включая Польшу, ранее дали ясно понять, что любое развертывание ракет в Европе потребует единодушного согласия всех членов НАТО.

CNN напоминает, что проект американского бюджета на 2020 год включает в себя запрос на $96 млн для разработки новых ракет, дальность действия которых, однако, подпадает под ограничения ДРСМД. А в марте в Пентагоне заявили о готовности в ближайшие 18 месяцев начать развертывание новой наземной ракеты.

Выход из ДРСМД

Вашингтон в пятницу вышел из ДРСМД.

20 октября 2018 года президент США заявил о планах выйти из договора в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает его положения. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая по своим параметрам, как утверждают в Вашингтоне, нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.

1 февраля в Вашингтоне объявили о приостановке со своей стороны участия в ДРСМД. Тогда администрация США заявила, что через шесть месяцев - 2 августа - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД.