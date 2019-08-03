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Трамп заявил о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ

Трамп заявил о "смерти" проблемы, мешавшей налаживать отношения с РФ
Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что хочет хороших отношений с Россией и подчеркнул, что мешавшее этому расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".

"Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения (с Россией - ИФ)", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.

"Но было очень трудно в свете фейковой "охоты на ведьм", которая теперь мертва", - отметил президент США.

Трамп неоднократно называл расследование по так называемому "российскому делу" "охотой на ведьм". Это дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа. При этом Мюллер подтвердил, что РФ пыталась повлиять на американские выборы, но не преуспела в этом.

США Дональд Трамп РФ

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