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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек

Среди жертв есть двухлетний ребенок

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Фото: Reuters

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.

Как уточняет телеканал, среди жертв есть двухлетний ребенок.

По его данным, еще несколько десятков человек пострадали.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 18 человек получили ранения при стрельбе в магазине Walmart и поблизости от торгового центра в Эль-Пасо. Их госпитализировали.

Полиция задержала трех подозреваемых в стрельбе.

США Техас

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