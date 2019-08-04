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NBC сообщил о 19 погибших при стрельбе в техасском торговом центре

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 19 человек погибли, еще 40 пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает телеканал NBC News.

По данным телеканала, полиция задержала 21-летнего мужчину из округа Даллас по подозрению в преступлении. Как сообщают источники NBC, задержан еще один человек, его роль в инциденте устанавливается.

Телеканал ABC News сообщает о 18 погибших.

Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 18 человек получили ранения при стрельбе в магазине Walmart и поблизости от торгового центра в Эль-Пасо. Их госпитализировали.

США Техас

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