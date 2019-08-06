Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу НБУ Гонтареву в расхищении 150 млн гривен

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева Фото: Максим Никитин/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, бывшего заместителя главы администрации президента Украины Алексея Филатова и совладелец инвестгруппы ICU Константина Стеценко заподозрили в хищении 150 млн грн при сделке Аграрного фонда и одного из банков, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Подозрение получает человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах... господин Стеценко - это заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU и господин Филатов, который обслуживал эту сделку", - сказал Луценко в видеокомментарии, опубликованном на Youtube-канале Генпрокуратуры. Он отметил, что все трое вызваны к следователю для уведомления о подозрении. "Если они не придут, подозрения пойдут другим путем - через почту на адрес проживания", - добавил он.

Он обратил внимание, что это дело ICU. "Дело было 2014 года, когда были выпущены облигации внутреннего займа для привлечения средств и топлива для посевного сезона. Аграрный фонд размещает эти облигации как залог для Национального банка, который переводит средства на счёт выбранного коммерческого банка. К сожалению, уже в первые дни после обмена на деньги, - деньги вместо обслуживания сельского хозяйства руководством банка выводятся за пределы Украины и расхищаются", - рассказал генпрокурор.

Луценко отметил, что это дело не новое, но ранее не была дана оценка работы брокерской компании ICU, а это было необходимо, так как "в соглашении с брокерской компанией было прописано обязательство соблюдать действующее законодательство".

"Как считают следователи и прокуроры, это обязательство не было соблюдено ни господином Стеценко, ...ни Гонтаревой... Есть и вероятная роль адвокатской компании господина Филатова, которая обслуживала на тот момент эту сделку", - рассказал Луценко.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины в апреле разместила на своем сайте повестки, в частности, бывшему в тот момент замглавы администрации президента Филатову, Гонтаревой и Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам в связи с подозрениями в рамках уголовного производства относительно бизнесмена Сергея Курченко.

В марте 2019 года прокурор Константин Кулик уже заявлял об уведомлениях о подозрениях указанным лицам, однако тогда Генпрокуратура проинформировала, что так называемое "сообщение" о подозрении Гонтаревой, Стеценко и Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Инвестиционная группа ICU заявила об отсутствии нарушений в ее действиях при осуществлении сделок купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым Генпрокуратура хотела допросить Стеценко.

В настоящее время на сайте Генпрокуратуры опубликованы повестки о вызове на допрос на 12 августа Гонтаревой, Филатова и Стеценко по "делу Курченко".