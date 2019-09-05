Экс-глава Нацбанка Украины заявила об "атаке" на ее семью в Киеве

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Автомобиль невестки экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой в ночь на четверг был облит бензином и сожжен перед ее домом в центре Киева.

"Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака... Как вы понимаете, несчастный случай на пешеходном переходе в Лондоне, а через несколько дней сожженная машина моих детей в Киеве - это все звенья одной цепи", - говорится в письме Гонтаревой, полученном агентством "Интерфакс".

Экс-глава НБУ проходит лечение в Лондоне после наезда на нее автомобиля.

Гонтарева считает, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям. "К сожалению, мне объявлен не только политический террор, но, как мы видим, и физическое уничтожение", - заявила бывшая глава Нацбанка.

Она подчеркнула, что дела против нее сфальсифицированы, и выразила надежду, что правоохранительным органам хватит профессионализма раскрыть совершенное в центре Киева преступление.

В четверг утром пресс-служба ГСЧС в Киеве сообщила в фейсбуке, что автомобиль Audi A7 горел во дворе дома на ул. Владимирская, 69. Пожар потушили через 16 минут после звонка о нем. Интернет-издание "Новое время. Бизнес" сообщает со ссылкой на Гонтареву, что сгоревший автомобиль зарегистрирован на жену ее старшего сына.

Накануне стало известно, что киевский суд принял решение о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в Госбюро расследований по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

В апреле сообщалось, что Гонтареву, экс-замглавы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко вызывали к следователю для допроса в качестве подозреваемых по делу относительно бизнесмена Сергея Курченко.

Экс-глава Нацбанка отметила, что "никаким боком даже рядом не проходила в сделке, по которой мне сфабриковали подозрения". Она указала, что живет и работает в Лондоне и готова там встретиться с прокуратурой и дать все показания. "Они же не раз летали к (экс-владельцу ПриватБанка Игорю - ИФ) Коломойскому в Швейцарию и (бизнесмену Дмитрию - ИФ) Фирташу в Австрию, так что пусть прилетают в Лондон. Хочу заметить одно - то, что я главный враг Коломойского, он не скрывал во всех публичных интервью", - заявила экс-глава НБУ.

Инвестиционная группа ICU также заявила об отсутствии нарушений в своих действиях при купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа (в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым Генпрокуратура хотела допросить Стеценко.