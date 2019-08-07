Поиск

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, дом которого штурмует спецназ, прорвались на территорию его резиденции, сообщает телеканал "Апрель".

Как передает "Акипресс", в настоящее время группа людей пытается зайти внутрь дома Атамбаева. Разбито несколько окон.

В среду вечером отряд спецназначения начал штурм дома экс-президента в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать этому, начав возведение баррикад. Произошла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.

Между тем Госкомитет Национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялось, у бойцов были только резиновые пули.

Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете.

Новость дополняется

Киргизия Алмазбек Атамбаев

Новости по теме

Новости

Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома

Адвокат Атамбаева сообщил, что тот находится в безопасном месте

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

К дому Атамбаева направились около ста его сторонников с камнями и палками

Силовики вывели Атамбаева из его дома и увезли в неизвестном направлении

Пассажир погиб на рельсах московского метро

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса

Отравление Сергея Скрипаля

Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Зеленский по телефону попросил Путина "повлиять" на ДНР из-за обстрелов

Зеленский по телефону попросил Путина "повлиять" на ДНР из-за обстрелов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');