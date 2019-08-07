Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, дом которого штурмует спецназ, прорвались на территорию его резиденции, сообщает телеканал "Апрель".

Как передает "Акипресс", в настоящее время группа людей пытается зайти внутрь дома Атамбаева. Разбито несколько окон.

В среду вечером отряд спецназначения начал штурм дома экс-президента в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Сторонники Атамбаева пытались препятствовать этому, начав возведение баррикад. Произошла стрельба. По данным СМИ, ранены более десяти человек.

Между тем Госкомитет Национальной безопасности Киргизии сообщил, что в ходе спецоперации по задержанию Атамбаева боевое оружие не применялось, у бойцов были только резиновые пули.

Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что Атамбаев задержан и вывезен с территории своего дома на вертолете.

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