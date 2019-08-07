Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома

Они говорят, что экс-президент остается в резиденции и готовится выступить с обращением

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева объявили, что ждут вторую попытку спецназовцев штурмовать его дом в Кой-Таше и призвали местных жителей помочь им в обороне. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с места событий. Сам экс-президент остается дома и собирается выступить с обращением, заявил член политсовета Социал-демократической партии (СДПК) Фарид Ниязов.

На вопрос журналистов о дальнейших действиях сторонников бывшего президента Ниязов заявил, что "народ решит, что будет делать дальше".

Лидеры из числа сторонников Атамбаева призывают местных жителей помочь им отбиваться от спецназа.

Сторонники Атамбаева в настоящий момент находятся в его доме и в резиденции, их там около тысячи человек. Они окружили сотрудников спецназа и нескольких из них избили. Затем силовиков стали отпускать с призывами не трогать их. Как передает knews, часть спецназовцев под натиском сторонников Атамбаева сдали оружие. Другая часть, прорвавшаяся на второй этаж резиденции, продолжает отстреливаться. По данным "Акипресс", люди также захватили рации и щиты силовиков.

Ранее сторонники Атамбаева отразили одну попытку штурма и его задержания. По оценке корреспондента "Интерфакса", оружия у них не видно. Директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов заявил, что один спецназовец получил огнестрельное ранение груди из боевого оружия, пуля пробила его бронежилет, стреляли из дома. Его цитирует "Акипресс".

Как передает телеканал "Апрель", сторонники Атамбаева выдвинули требование отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В пресс-службе главы государства сообщили, что он прервал отпуск.

Штурм резиденции начался вечером 7 августа. В Госкомитете нацбезопасности Киргизии заявили, что спецназ боевое оружие не применяет. Очевидцы сообщали о стрельбе, взрывах, пожаре в резиденции и применении светошумовых гранат. В Минздраве сообщили, что у пострадавших ранения от резиновых пуль.