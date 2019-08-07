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В службах безопасности Киргизии отрицают сдачу спецназовцев в плен

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бойцы спецназа, которые штурмуют дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, не сдавались его сторонникам, информация об их захвате не соответствует действительности, сообщили в Госкомитете национальной безопасности Киргизии.

Там заверили, что спецоперация продолжается.

Ранее киргизское издание knews сообщило, что некоторых спецназовцев окружили и избили сторонники экс-президента, и что те сдали оружие и сдались, а затем были отпущены. О захвате силовиков сообщило и "Акипресс".

В селе Кой-Таш, где находится резиденция Атамбаева, отключено электричество, а связь работает с перебоями. Очевидцы сообщали, что слышали стрельбу и взрывы, спецназ применял резиновые пули и светошумовые гранаты, на территории дома экс-президента начался пожар. На помощь Атамбаеву прорвались его сторонники с камнями и палками. СМИ сообщают, что некоторые сторонники Атамбаева стреляют из боевого оружия. Один боец спецназа, по данным врачей, сквозь бронежилет получил пулевое ранение. Как передает "Акипресс", среди раненых - бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, его привезли в больницу с ранением ноги.

Алмазбек Атамбаев Киргизия Кой-Таш Бишкек Минздрав ГНКБ

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