Поиск

Минздрав Киргизии сообщил о десяти раненых при штурме дома Атамбаева

Боец спецназа получил огнестрельное ранение, говорят в министерстве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии госпитализированы десять пострадавших в результате столкновений у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого пытается задержать спецназ. Об этом "24.kg" сообщили в пресс-центре Минзндрава республики.

Одного раненого взяли на экстренную операцию.

В Чуйской областной больнице находятся трое пострадавших. У двоих ранения грудной клетки от резиновых пуль, у третьего сотрясение мозга, состояние всех троих врачи определили как средней степени тяжести.

В Национальный госпиталь в Бишкеке доставили человека с травмами кистей рук от резиновых пуль и контузией глаза.

В БНИЦТиО (Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии) поступили шесть человек с различными травмами.

Боец спецназа получил огнестрельное ранение, пуля пробила его бронежилет.

Алмазбек Атамбаев Киргизия Кой-Таш Бишкек Минздрав

Новости по теме

Новости

Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома

Адвокат Атамбаева сообщил, что тот находится в безопасном месте

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

К дому Атамбаева направились около ста его сторонников с камнями и палками

Силовики вывели Атамбаева из его дома и увезли в неизвестном направлении

Пассажир погиб на рельсах московского метро

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса

Отравление Сергея Скрипаля

Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Скотланд-Ярд не нашел доказательств причастности Путина к делу Скрипалей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');