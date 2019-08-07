Минздрав Киргизии сообщил о десяти раненых при штурме дома Атамбаева

Боец спецназа получил огнестрельное ранение, говорят в министерстве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии госпитализированы десять пострадавших в результате столкновений у резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого пытается задержать спецназ. Об этом "24.kg" сообщили в пресс-центре Минзндрава республики.

Одного раненого взяли на экстренную операцию.

В Чуйской областной больнице находятся трое пострадавших. У двоих ранения грудной клетки от резиновых пуль, у третьего сотрясение мозга, состояние всех троих врачи определили как средней степени тяжести.

В Национальный госпиталь в Бишкеке доставили человека с травмами кистей рук от резиновых пуль и контузией глаза.

В БНИЦТиО (Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии) поступили шесть человек с различными травмами.

Боец спецназа получил огнестрельное ранение, пуля пробила его бронежилет.