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Саммит ЕАЭС проведут в Киргизии, несмотря на штурм дома Атамбаева

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спецоперация по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева не скажется на планах правительства Киргизии провести на берегу Иссык-Куля 8-9 августа встречу глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом "Интерфаксу" заявил пресс-секретарь премьер-министра Киргизии Адилет Султаналиев.

По его словам, никакие планы не меняются, делегации стран-участниц должны прибыть в Чолпон-Ату по расписанию.

Прибытие официальных делегаций ожидается 8 августа, само заседание пройдет 9 августа.

7 августа вечером под Бишкеком спецназ начал штурм дома Атамбаева, чтобы его задержать.

8-9 августа в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область, север Киргизии), как ожидается, состоится очередное заседание глав правительств Евразийского экономического союза. Ожидается, что в Киргизию прибудут главы правительств всех стран интеграционного союза. Прибытие официальных делегаций ожидается 8 августа, заседание запланировано на 9 августа.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента пока не удалось, в ходе операции пострадали 15 человек

Алмазбек Атамбаев Киргизия Кой-Таш Бишкек ЕАЭС Иссык-Куль

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