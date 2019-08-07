Сторонники Атамбаева забаррикадировались в его доме в ожидании штурма

В МВД Киргизии отрицают, что весь личный состав подняли по тревоге

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии весь личный состав МВД подняли по тревоге, сообщает "24.kg". В пресс-службе ведомства заявили, что МВД работает в штатном режиме, передает "Акипресс". Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева забаррикадировались в его доме в селе Кой-Таш и ждут штурма. К селу приближаются машины с сиренами, передал корреспондент "Интерфакса.

Ранее в штабе бывшего президента заявили, что бойцы вынуждены были сдаться под давлением его сторонников, которые окружили спецназ в доме Атамбаева и заставили их покинуть здание. В Госкомитета национальной безопасности республики заявили, что это не так и что спецоперация по задержанию Атамбаева продолжается. По последним данным Минздрава Киргизии, госпитализированы 15 пострадавших в столкновениях в Кой-Таше.

Спецназ забаррикадировал все дороги в Кой-Таше и вокруг села, там почти не работает связь, передает "24.kg". Жители села жгут покрышки. Очевидцы говорят о новом применении светошумовых гранат. Бригады скорой помощи на месте оказывают помощь раненым.

Сторонники Атамбаева укрепляют баррикады.

Силовая операция по задержанию экс-президента началась вечером 7 августа. Ранее его лишили неприкосновенности в связи с обвинениями в коррупционных преступлениях.