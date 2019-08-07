Поиск

Сторонники Атамбаева забаррикадировались в его доме в ожидании штурма

В МВД Киргизии отрицают, что весь личный состав подняли по тревоге

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии весь личный состав МВД подняли по тревоге, сообщает "24.kg". В пресс-службе ведомства заявили, что МВД работает в штатном режиме, передает "Акипресс". Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева забаррикадировались в его доме в селе Кой-Таш и ждут штурма. К селу приближаются машины с сиренами, передал корреспондент "Интерфакса.

Ранее в штабе бывшего президента заявили, что бойцы вынуждены были сдаться под давлением его сторонников, которые окружили спецназ в доме Атамбаева и заставили их покинуть здание. В Госкомитета национальной безопасности республики заявили, что это не так и что спецоперация по задержанию Атамбаева продолжается. По последним данным Минздрава Киргизии, госпитализированы 15 пострадавших в столкновениях в Кой-Таше.

Спецназ забаррикадировал все дороги в Кой-Таше и вокруг села, там почти не работает связь, передает "24.kg". Жители села жгут покрышки. Очевидцы говорят о новом применении светошумовых гранат. Бригады скорой помощи на месте оказывают помощь раненым.

Сторонники Атамбаева укрепляют баррикады.

Силовая операция по задержанию экс-президента началась вечером 7 августа. Ранее его лишили неприкосновенности в связи с обвинениями в коррупционных преступлениях.

Алмазбек Атамбаев Киргизия Кой-Таш Бишкек Минздрав

Новости по теме

Новости

В службах безопасности Киргизии отрицают сдачу спецназовцев в плен

Сторонники Атамбаева объявили, что ждут вторую волну штурма его дома

Адвокат Атамбаева сообщил, что тот находится в безопасном месте

Сторонники Атамбаева прорвались на территорию его резиденции

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

На территории резиденции Атамбаева возник пожар

К дому Атамбаева направились около ста его сторонников с камнями и палками

Силовики вывели Атамбаева из его дома и увезли в неизвестном направлении

Пассажир погиб на рельсах московского метро

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Спецназ пошел на штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева

Путин в разговоре с Зеленским призвал Украину прекратить обстрелы населения Донбасса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');