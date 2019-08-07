Жители Эль-Пасо выступили против визита Трампа в их город

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Жители города Эль-Пасо штата Техас вышли на улицы города, чтобы выразить протест против прибытия президента Дональда Трампа после массовой стрельбы в субботу в торговом центре Walmart, сообщили в среду местные СМИ.

"Лучшее, что он (Трамп) может произнести, так это принести извинения, однако я сомневаюсь, что это произойдет", - заявил глава полицейского управления округа Эль-Пасо Дэвид Стаут.

Участники акций протеста вышли на улицы с плакатами на английском и испанском языках: "Расизм не приветствуется. Трампа не приветствуют".

Местные жители сообщили, что считают, что Трамп относится "неуважительно" к латиноамериканцам.

3 и 4 августа в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо. В результате стрельбы в городе Дейтон штата Огайо в США были убиты 10 человек, включая нападавшего, а еще 16 получили ранения.

Инцидент в Огайо произошел менее чем через сутки после того, как 21-летний Патрик Крузиус открыл огонь в торговом центре Walmart. В результате были убиты 22 человека, в том числе восемь граждан Мексики, еще 26 человек получили ранения.

Как сообщалось, задержанный Крузиус перед тем, как открыть стрельбу, опубликовал в соцсетях манифест, в котором выразил солидарность с Бретоном Харрисом Таррантом, устроившим в марте стрельбу в новозеландском Крайстчерче в знак протеста против "иностранного засилья".