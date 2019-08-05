Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Президент США после стрельбы в Техасе и Огайо также призвал конгресс сделать строже закон о миграции

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо. В результате стрельбы там погибли почти 30 американцев.

В твиттере Трамп отметил, что власти США не могут позволить этим людям погибнуть напрасно. По его мнению, республиканцы и демократы должны объединиться и добиться серьезных проверок личных биографических данных, возможно, вместе с необходимой иммиграционной реформой.

Кроме того, он возложил на СМИ ответственность за безопасность в стране. По мнению американского президента "фейковые СМИ внесли свой вклад в многолетнее разжигание злобы и ненависти".

"Освещение новостей должно стать честным, сбалансированным и непредвзятым, или эти ужасные проблемы усугубятся", - написал Трамп.

На выходных в США произошли два чрезвычайных происшествия в Техасе и Огайо.

В Техасе 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо. Убиты 20 человек, еще 26 человек получили ранения. Предполагаемый стрелок является выходцем из города, находящегося на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. СМИ сообщали, что незадолго до атаки он написал манифест, в котором излагал свои расистские взгляды.

Менее чем через сутки после стрельбы в Техасе - рано утром в воскресенье произошла стрельба в городе Дейтон штата Огайо. Там были убиты 10 человек, включая нападавшего. Еще 16 человек получили ранения, сообщила в воскресенье местная полиция. У стрелка из Огайо, по предварительным данным, не было расистского мотива.

Между тем после массового расстрела людей в Лас-Вегасе в октябре 2017 года Национальная стрелковая ассоциация США (NRA) выступила против призывов некоторых американских политиков усилить контроль над оружием. В ночь на 2 октября 2017 года в Лас-Вегасе Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна гостиницы по посетителям концерта под открытым небом. 59 человек погибли, более 570 человек получили ранения. Сам Пэддок застрелился до того, как стражи порядка ворвались в его номер. Полиция Невады не смогла определить мотивы стрелка.