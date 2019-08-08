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Шесть киргизских спецназовцев отпущены из дома Атамбаева

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отпустили шесть сотрудников спецназа Госкомитета нацбезопасности Киргизии, которые в минувшую среду оказались в заложниках после неудачной попытки силового задержания бывшего главы государства.

Как сообщили "Интерфаксу" в четверг в основанной Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), за спецназовцами, которые находились в доме экс-президента, приехала машина.

"На данный момент возле дома Атамбаева находится порядка 20 автобусов с сотрудниками правоохранительных органов", - заявил представитель СДПК.

Спецназ МВД Киргизии перекрыл дорогу в Кой-Таш при выезде из Бишкека.

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