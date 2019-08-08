К месту штурма дома Атамбаева направили таранные машины и водометы

У резиденции экс-президента Киргизии слышны выстрелы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В селе Кой-Таш под Бишкеком, где в четверг спецназ МВД Киргизии предпринял новую попытку задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, горят машины, возле особняка звучат выстрелы, сообщают очевидцы.

По их данным, на место операции прибыла спецтехника МВД, водометы и таранные машины. Сторонников Атамбаева вытесняют с территории особняка.

Жители верхней зоны Аламединского района, где находится село Кой-Таш, собираются идти к дому Атамбаева, чтобы оказать поддержку его сторонникам.

Ранее местные СМИ сообщали, что после обеда был предпринята еще одна попытка штурма дома экс-президента. По данным "Акипресс", в пригородном микрорайоне Бишкека Кок-Жар, где стоит кордон милиции, произошла стычка между сотрудниками правоохранительных органов и гражданами - в милиционеров полетели камни.

Это произошло после того, как сторонники Атамбаева в четверг передали властям шестерых спецназовцев ГКНБ Киргизии, раненных накануне в ходе неудачной попытки силового задержания экс-президента.

В четверг глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу в своем доме, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.