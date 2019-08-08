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Талибы обвинили США в продолжении атак в разгар мирных переговоров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Лидер запрещенного в РФ движения "Талибан" Мулави Хайбатулла Ахунзада обвинил США в усилившихся атаках в Афганистане и усомнился в стремлении США к мирному процессу в стране, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"Усиление зверских и неприцельных бомбардировок со стороны США во время переговоров, атаки на мирные территории и противоречивые заявления политиков и военных создали тень сомнения вокруг этого процесса и вызвали подозрения по поводу ваших намерений", - говорится в заявлении лидера талибов.

По его словам, исход переговоров зависит от взаимного доверия, поэтому он призвал США "прекратить эти действия".

Посол Афганистана в США Роя Рахмани заявила в интервью агентству Associated Press, что атаки "Талибана" на мирных жителей подрывают веру в переговоры по окончанию конфликта в Афганистане.

В результате последней атаки, ответственность за которую взял на себя "Талибан", в Кабуле погибли минимум 14 человек, еще 145 пострадали.

В Дохе проходит очередной раунд переговоров представителей США и талибов. Представитель "Талибана" во вторник сообщил, что делегациям в ходе переговоров в Катаре удалось решить разногласия по выводу американских войск из Афганистана.

Талибан США Мулави Хайбатулла Ахунзада Афганистан

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