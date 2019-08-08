Штурм дома бывшего президента Киргизии. Обобщение

Киргизский спецназ не смог задержать бывшего президента, который избегает уголовной ответственности у себя дома

Сторонники Алмазбека Атамбаева в его доме Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В среду отряд спецназа Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии попытался штурмом взять дом бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, чтобы задержать его по обвинениям в коррупции.

В ходе штурма погиб один из спецназовцев. Глава милиции Чуйской области впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

Спецназ не смог взять дом штурмом с двух попыток. В доме Атамбаева собрались его сторонники, которые помешали правоохранительным органам задержать бывшего президента. Ночью спецназовцы покинули село Кой-Таш по договоренностями со сторонниками Атамбаева, которые удерживают шестерых бойцов. Сторонники пообещали отпустить их утром.

Пострадавшие

Обе попытки штурма сопровождали хаотичные перестрелки. Их жертвой стал один из сотрудников спецназа. ГКНБ считает, что погибший получил смертельное ранение из снайперской винтовки, и стреляли со стороны дома Атамбаева. По утверждению ГКНБ, спецназ применял только резиновые пули, в то время как из дома отстреливались боевыми патронами. Сторонники Атамбаева утверждают противоположное, один из них продемонстрировал пули, выпущенные из огнестрельного оружия.

Село Кой-Таш, где проходила операция, находится в 20 километрах от столицы, Бишкека. В ходе спецоперации в селе было нарушено электроснабжение, телефонная связь и подключение к интернету. Часть сторонников Атамбаева потребовала восстановить коммуникации и связь в обмен на освобождение спецназовцев.

В результате столкновений пострадал 43 человека, 41 из них госпитализирован в разные больницы области.

Реакция властей

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и созвал заседание совета безопасности, чтобы обсудить действия властей после событий вечера среды.

Генеральная прокуратура Киргизии начала досудебное производство по статьям "массовые беспорядки", "убийство", "захват заложников" после событий в Кой-Таше.

Алмазбек Атамбаев все это время оставался у себя дома. Его адвокат Сергей Слесарев утверждает, что Атамбаев находился в безопасном месте. Позднее Атамбаев сделал публичное обращение, которое опубликовано на принадлежащем ему телеканале "Апрель". В обращении бывший президент осудил меры, на которые власти решили пойти ради его задержания, повторил о своей непричастности к вменяемым преступлениям и призвал решать вопрос мирным путем.

Обвинения

Атамбаева обвиняют незаконном обогащении, незаконном завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Для начала уголовного преследования парламенту Киргизии пришлось лишить Атамбаева неприкосновенности, которой он обладал как бывший президент. Позднее Атамбаев дважды отказался являться на допросы по повесткам, назвав все обвинения абсурдом.