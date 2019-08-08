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Машина спецназа протаранила ворота экс-президента Атамбаева

Машина спецназа протаранила ворота экс-президента Атамбаева
Резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком
Фото: Кaktus.media/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Спецназ МВД Киргизии в четверг штурмует дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком, сообщает киргизский телеканал "Апрель".

По данным телеканала, в доме Атамбаева вспыхнул огонь. "Машина силовых структур протаранила ворота дома Атамбаева, (...) в операции участвуют до 6 тыс. силовиков, в них летят камни со стороны сторонников Атамбаева, их не более 400 человек", - говорится в сообщении.

"Силовикам поступил приказ любым способом захватить Атамбаева в четверг", - подчеркивает телеканал.

Со своей стороны премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и заместитель министра внутренних дел страны Суйун Омурзаков на внеочередном заседании парламента заявили, что не знают о новом штурме в доме Атамбаева.

Ранее стало известно, что сторонники экс-президента отпустили шестерых раненных спецназовцев Госкомитета нацбезопасности Киргизии, которые накануне попали в заложники после неудачной попытки задержания Атамбаева. В среду в ходе штурма резиденции один из сотрудников спецназа был смертельно ранен.

Киргизия Кой-Таш Алмазбек Атамбаев

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