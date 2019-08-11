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Российские силы уничтожили беспилотники боевиков у базы Хмеймим

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Боевики в воскресенье попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии при помощи шести беспилотников, способных маневрировать, сообщили в Минобороны РФ.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все 6 ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях. Пострадавших или материального ущерба нет", - заявили в Минобороны России.

По данным российских военных, шесть "маневрирующих" беспилотных летательных аппаратов были обнаружены средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" 11 августа около 20:10 мск.

Беспилотники летели к российской базе с северо-западного направления, сообщили в Минобороны.

"Российская авиабаза "Хмеймим" продолжает функционировать в плановом режиме", - заявили в российском военном ведомстве.

Сирия Хмеймим

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