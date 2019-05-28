База Хмеймим за месяц обстреливалась семь раз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Террористы в Сирии за последний месяц семь раз обстреляли российскую военную базу "Хмеймим". Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Совета безопасности ООН.

По данным замглавы МИД РФ, "19 мая системы ПВО базы сбили шесть реактивных снарядов и уничтожили два ударных беспилотника. 21 мая боевики незаконных вооруженных формирований четыре раза обстреляли "Хмеймим" из систем залпового огня (всего выпущено 17 реактивных снарядов), а 22 мая произошла очередная атака, выпущено 4 реактивных снаряда".

"Террористы предпринимают и предпринимали наступательные действия из южных районов зоны деэскалации "Идлиб". Причем, если в апреле 2019 года боевики предприняли три таких попытки, то в мае зафиксировано уже 18 подобных случаев", - отметил Вершинин.

Он также заявил, что "особую озабоченность вызывает стремление руководства террористов использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы, в том числе о якобы применении правительственными силами "химического оружия".

"По имеющейся информации, в составе группировки террористической организации "Хейят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) для целей инсценировки химатак создана отдельная структура, коротая получила название "Химическое крыло", - сообщил Вершинин.

По его словам, "возглавляет данное подразделение Абу Басыр Аль-Британни, выходец из связанной с "Аль-Каидой" (заперещена в РФ) группировки "Хуррас ад-Дин" (запрещена в РФ). "Головной офис "Химического крыла", занимающийся планированием операций и координацией проведения постановочных съемок, находится в Идлибе. Боевики ХТШ (запрещена в РФ) осуществляют фейковые вбросы в средства массовой информации, которые потом тиражируются западными СМИ. Так, 19 мая террористы заявили о якобы использовании Дамаском хлора в районе населенного пункта Кбана, расположенного в горах провинции Латакия", - сказал Вершинин.