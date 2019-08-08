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Сторонники Атамбаева пришли к офису президента Киргизии с требованием о его отставке

Сторонники Атамбаева пришли к офису президента Киргизии с требованием о его отставке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Собравшиеся в центре Бишкека сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева отправились к зданию, где находятся парламент и офис президента страны.

Как передает корреспондент "Интерфакса", они преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть, после чего, выкрикивая лозунги с требованием отставки Сооронбая Жээнбекова, двинулись в сторону офиса президента. В настоящее время толпа подошла к "Белому дому".

Движение машин по улицам, выходящим на площадь, приостановлено.

Ранее сообщалось, что в сторону Бишкека из села Кой-Таша, где расположена резиденция Атамбаева, вышли около тысячи сторонников опального экс-президента. Они начали собираться на центральной площади столицы.

Ранее в четверг Атамбаев был задержан на второй день попыток взять его дом штурмом.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии

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Киргизия Алмазбек Атамбаев

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