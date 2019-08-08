Медведев назвал исчерпанным лимит на революции для Киргизии в XXI веке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность, что события в Киргизии могут дестабилизировать страну в политическом и экономическом плане.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке Киргизия свой лимит на революции уже исчерпала. И было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране", - сказал Медведев журналистам по прибытии в Киргизию.

Он подчеркнул, что "это ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и даже по нашему евразийскому проекту".

Премьер-министр заявил, что в Москве внимательно следят за событиями в Киргизии и не могут относиться к этому безучастно. Но он подчеркнул, что происходящее - внутреннее дело самой Киргизии.

Медведев 9 августа примет в Киргизии участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

В Киргизии сейчас сложилась напряженная обстановка из-за ситуации с задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. около тысячи его сторонников собрались в центре Бишкека и стали требовать отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Позже милиции удалось оттеснить их от парламента, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты.