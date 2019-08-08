Поиск

Медведев назвал исчерпанным лимит на революции для Киргизии в XXI веке

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность, что события в Киргизии могут дестабилизировать страну в политическом и экономическом плане.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке Киргизия свой лимит на революции уже исчерпала. И было бы очень плохо, если бы подобного рода события привели к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране", - сказал Медведев журналистам по прибытии в Киргизию.

Он подчеркнул, что "это ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, и даже по нашему евразийскому проекту".

Премьер-министр заявил, что в Москве внимательно следят за событиями в Киргизии и не могут относиться к этому безучастно. Но он подчеркнул, что происходящее - внутреннее дело самой Киргизии.

Медведев 9 августа примет в Киргизии участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

В Киргизии сейчас сложилась напряженная обстановка из-за ситуации с задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. около тысячи его сторонников собрались в центре Бишкека и стали требовать отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Позже милиции удалось оттеснить их от парламента, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Дмитрий Медведев Киргизия

Новости по теме

Новости

МВД Киргизии взяло под контроль ситуацию в Бишкеке, где разогнали протестующих

Сторонников Атамбаева разогнали в Бишкеке слезоточивым газом

Медведев прибыл в Киргизию

Сторонники Атамбаева пришли к офису президента Киргизии с требованием о его отставке

Сторонники Атамбаева пришли к офису президента Киргизии с требованием о его отставке

Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека

Два сирийца погибли при обстреле российской авиабазы Хмеймим боевиками

Зеленский не подписал совместное заявление после встречи с патриархом Варфоломеем

Задержанного Атамбаева доставили в Госкомитет нацбезопасности

Сенаторы усмотрели признаки вмешательства США в выборы в Мосгордуму

К месту штурма дома Атамбаева направили таранные машины и водометы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');