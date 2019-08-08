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Милиция начала разгонять сторонников Атамбаева при въезде в Бишкек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Милиция начала оттеснять сторонников задержанного в четверг экс-президента Алмазбека Атамбаева, собравшихся в селе Кок-Жар на въезде в Бишкек по дороге из Кой-Таша, в котором силовики пытались взять штурмом резиденцию бывшего главы государства.

Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что в районе Кок-Жара слышны взрывы светошумовых гранат, движение транспорта перекрыто, горят несколько автомобилей.

Ранее сотрудники силовых структур разогнали акцию сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека. Милиционеры применяли спецсредства, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Сейчас центр столицы патрулируют спецмашины МВД.

Киргизия Бишкек

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