В Бишкеке сообщили, что при разгоне сторонников Атамбаева никто не пострадал

Фото: Кaktus.media/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Никто из сотрудников правоохранительных органов Бишкека не пострадал в ходе разгона собравшихся на центральной площади Бишкека сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пострадавших нет и со стороны участников протестной акции, - написала в пятницу на своей странице в социальной сети советник мэра киргизской столицы Гуля Алмамбетова.

"Станция скорой помощи не получила на этот час серьезных вызовов, пострадавших нет ни там, ни там", - сообщила она.

Советник мэра призвала горожан "сохранять спокойствие". "Ситуация в городе под контролем правоохранительных органов, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, начальник ГУВД Бишкекп Канат Джумагазиев, мэр Азиз Суракматов находятся на своих рабочих местах", - сообщила Алмамбетова.

Она добавила, что на центральной площади Бишкека нет сторонников экс-президента, "возле ГКНБ тоже никого". "Просим не поддаваться панике и эмоциям, не распространять фейки. Городские службы на местах, акимы (главы районов - ИФ) на работе, городские службы осуществляют взаимодействие с народной дружиной, образованной для обеспечения общественного порядка в столице", - сообщила Алмамбетова.

В Киргизии сейчас сложилась напряженная обстановка из-за ситуации с задержанием экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Около тысячи его сторонников собрались в центре Бишкека и стали требовать отставки действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова. Позже милиции удалось оттеснить их от парламента, используя слезоточивый газ и светошумовые гранаты.