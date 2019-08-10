Стрелок из Эль-Пасо признался, что его целью были мексиканцы

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Патрик Крузиус, подозреваемый в убийстве 22 человек в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, штат Техас, заявил, что его целью были мигранты из Мексики, сообщает The Washington Post со ссылкой на ордер об аресте предполагаемого стрелка, с которым ознакомились авторы статьи.

По данным издания, 21-летний Крузиус дал признательные показания сразу после прибытия полицейских на место стрельбы. Он вышел из машины с поднятыми руками и заявил, что он и есть стрелок.

Американские власти также полагают, что Крузиус является автором заявления, опубликованного в сети незадолго до атаки. В нем, в частности, осуждалась так называемое "латиноамериканское нашествие на Техас".

В прошлые выходные в США произошли два инцидента со стрельбой в штатах Техас и Огайо.

Патрик Крузиус в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль-Пасо, штат Техас.

Крузиус - выходец из города на границе с Мексикой, где проживает большое количество латиноамериканцев. Жертвами его атаки, по последним данным, стали 22 человека. Минюст США может предъявить ему обвинения в преступлении на почве ненависти. На основании этих обвинений суд уполномочен вынести смертный приговор.

Менее чем через сутки - рано утром в воскресенье - в результате стрельбы в городе Дейтон в Огайо были убиты десять человек, включая нападавшего, еще 16 человек получили ранения. Следователи не нашли признаков того, что у стрелка в Дейтоне среди мотивов была ненависть на расовой почве, сообщили в понедельник западные СМИ со ссылкой на местную полицию.

Президент США Дональд Трамп, комментируя эти нападения, заявил о необходимости высшей меры наказания для виновных в массовых убийствах и в преступлениях на почве ненависти.