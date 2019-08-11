Поиск

В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35 на фоне спора с США

В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35 на фоне спора с США
Истребитель Су-35 на конкурсе "Авиадартс"
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Анкара, после того как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, рассматривает возможность закупить у России многоцелевые истребители Су-35, сообщает турецкая газета "Йени шафак".

По данным издания, лица, ответственные за закупки для турецких вооруженных сил, обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35. Анкара начнет официальные переговоры с "Рособоронэкспортом", если военные одобрят перспективы закупок Су-35.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения. Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Вашингтон неоднократно грозил Турции санкциями и исключил ее из программы создания F-35 из-за поставок в эту страну российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

В США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации о F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Однако в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок С-400 завершен. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов ранее заявлял, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35.

Турция США Су-35

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

Во Флориде арестован мужчина, грозивший устроить стрельбу в Walmart

Следователи посчитали стрельбу в мечети в Осло попыткой теракта

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 августа

Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 28 человек

Число жертв супертайфуна "Лекима" в Китае увеличилось до 28 человек

Арабская коалиция предложила йеменским сепаратистам перемирие и саммит

Ким Чен Ын руководил пуском ракет нового типа

Ким Чен Ын руководил пуском ракет нового типа

Что произошло за день: суббота, 10 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');