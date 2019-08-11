В Турции сообщили об интересе Анкары к Су-35 на фоне спора с США

Истребитель Су-35 на конкурсе "Авиадартс" Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Анкара, после того как Вашингтон исключил Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, рассматривает возможность закупить у России многоцелевые истребители Су-35, сообщает турецкая газета "Йени шафак".

По данным издания, лица, ответственные за закупки для турецких вооруженных сил, обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35. Анкара начнет официальные переговоры с "Рособоронэкспортом", если военные одобрят перспективы закупок Су-35.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения. Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Вашингтон неоднократно грозил Турции санкциями и исключил ее из программы создания F-35 из-за поставок в эту страну российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

В США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации о F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Однако в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок С-400 завершен. Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов ранее заявлял, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35.