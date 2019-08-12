Дочь Назарбаева переназначена сенатором

Она руководит Сенатом Казахстана с 20 марта

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил сенаторами несколько человек, в том числе дочь первого президента страны Даригу Назарбаеву. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Старшей дочери Нурсултана Назарбаева 56 лет. 20 марта она стала спикером Сената. После утверждения нового состава палаты сенаторы заново изберут спикера, пишет Tengrinews.

Дарига Назарбаева историк по образованию, училась в МГУ им. Ломоносова и КазГУ им. Кирова. Затем она работала в руководстве агентства "Хабар". С 2004 года по 2007 и с 2012 по 2016 она была депутатом нижней палаты парламента, в Сенате она заседает с сентября 2016 года.

19 марта президент Нурсултан Назарбаев ушел в отставку, но сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан" и титул "Лидер нации".