Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Депутаты сената парламента Казахстана в четверг на пленарном заседании приняли постановление о присвоении статуса "почетный сенатор" первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву, передает корреспондент "Интерфакса".

За принятие данного вопроса депутаты проголосовали единогласно.

"Как вам известно, глава государства Касым-Жомарт Токаев во время торжественного принесения присяги президента Республики Казахстан внес предложение о присвоении статуса "почетный сенатор" первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву. Поддерживая инициативу главы государства, члены бюро сената утвердили положение о статусе "Почетный сенатор". В соответствии с положением, решение о присвоении статуса принимается на заседании сената", - сказала спикер сената Дарига Назарбаева на пленарном заседании сената в четверг.

В постановлении сената говорится: "Признавая исторические заслуги основоположника казахстанской государственности первого президента Республики Казахстан - Елбасы в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты Конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны, сенат парламента Республики Казахстан постановляет: присвоить первому президенту Республики Казахстан - Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус "Почетный сенатор".

Назарбаев 19 марта объявил о своем уходе с поста президента страны, подписав указ о сложении полномочий с 20 марта. В соответствии с Конституцией республики полномочия президента перешли тогда к председателю сената Токаеву, который должен был исполнять обязанности главы Казахстана до истечения срока полномочий избранного президента в апреле 2020 года.

9 апреля Токаев объявил о проведении в стране внеочередных выборов 9 июня.