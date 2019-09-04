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В Раде сообщили, что Кличко уволен с должности главы Киевской администрации

В Раде сообщили, что Кличко уволен с должности главы Киевской администрации
Мэр Киева Виталий Кличко
Фото: Пресс-служба президента Украины/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Кабмин уволил Кличко с должности главы КГГА! Киевское самоуправление - все", - написал Гончаренко в фейсбуке. По его словам, это решение "теперь поступит президенту для окончательного решения".

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Бывший народный депутат Сергей Лещенко также сообщил в телеграм-канале о решении кабмина уволить Кличко.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее Офис президента Украины обратился в кабмин с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

Сам Кличко назвал инициативу по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что введение в Киеве "двоевластия" антиконституционно.

25 июня 2014 года мэр Киева Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Украина Киев Виталий Кличко

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