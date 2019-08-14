Поиск

Нескольких сотрудников тюрьмы отстранили после самоубийства миллиардера Эпштейна

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Руководитель администрации тюрьмы Манхэттена и двое охранников отстранены после самоубийства американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера.

Как сообщает агентство Associated Press, в тюрьме, сталкивающейся с нехваткой персонала, пренебрегли обязанностями следить за поведением Эппштейна, который ожидал суда. Арестанта должны были проверять каждый полчаса, но, как показала проверка, до момента его смерти охранники не заходили в камеру в течение нескольких часов. Кроме того, за месяц до гибели за Эпштейном перестали наблюдать на предмет попыток суицида, причины тому не установлены.

Источник, знакомый с результатами проверки, сообщил агентству, что охранников подозревают в подделке отчетов о проверках.

Эпштейна обвиняли в том, что он вынуждал несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в период с 2002 по 2005 год.

Десять лет назад он уже отбыл 13 месяцев в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию, тогда он признал вину в суде. В обществе сочли приговор мягким, в результате скандала ушел в отставку министра труда США, который во время работы прокурором вел дело Эпштейна и заключил с ним выгодную для финансиста сделку.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой. До этого, в конце июля его нашли в камере в полубессознательном состоянии с травмами шеи. После лечения его вернули в тюрьму.

Джеффри Эпштейн

Новости по теме

Новости

Два театра в США отменили выступления Пласидо Доминго из-за сексуального скандала

Два театра в США отменили выступления Пласидо Доминго из-за сексуального скандала

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне

Индийская лунная станция отправилась с орбиты Земли к Луне

Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко

Цены на нефть вновь перешли к снижению на данных API

Что случилось этой ночью: среда, 14 августа

Суд санкционировал выдворить протестующих из терминала аэропорта Гонконга

Истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу, оказался испанским

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Facebook расшифровывала аудиосообщения пользователей

Ситуация в аэропорту Гонконга начала стабилизироваться

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');