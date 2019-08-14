Нескольких сотрудников тюрьмы отстранили после самоубийства миллиардера Эпштейна

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Руководитель администрации тюрьмы Манхэттена и двое охранников отстранены после самоубийства американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера.

Как сообщает агентство Associated Press, в тюрьме, сталкивающейся с нехваткой персонала, пренебрегли обязанностями следить за поведением Эппштейна, который ожидал суда. Арестанта должны были проверять каждый полчаса, но, как показала проверка, до момента его смерти охранники не заходили в камеру в течение нескольких часов. Кроме того, за месяц до гибели за Эпштейном перестали наблюдать на предмет попыток суицида, причины тому не установлены.

Источник, знакомый с результатами проверки, сообщил агентству, что охранников подозревают в подделке отчетов о проверках.

Эпштейна обвиняли в том, что он вынуждал несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в период с 2002 по 2005 год.

Десять лет назад он уже отбыл 13 месяцев в тюрьме за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию, тогда он признал вину в суде. В обществе сочли приговор мягким, в результате скандала ушел в отставку министра труда США, который во время работы прокурором вел дело Эпштейна и заключил с ним выгодную для финансиста сделку.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой. До этого, в конце июля его нашли в камере в полубессознательном состоянии с травмами шеи. После лечения его вернули в тюрьму.