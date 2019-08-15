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Вскрытие вызвало вопросы относительно истинной причины смерти финансиста Эпштейна

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - У американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, при вскрытии обнаружили множественные переломы костей в области шеи, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с результатами вскрытия.

В частности, эксперты отмечают, что перелом подъязычной кости действительно можно наблюдать у жертв суицида, но чаще такая травма встречается в случае удушения.

Главный судмедэксперт Нью-Йорка Барбара Сэмпсон, которая проводила вскрытие, указала в графе причины смерти "выясняется". Отвечая на вопрос о травмах шеи, она заявила, что по какому-то одному параметру делать выводы о произошедшем нельзя.

В миреФигурант секс-скандала миллиардер Эпштейн покончил с собой в СШАФигурант секс-скандала миллиардер Эпштейн покончил с собой в СШАЧитать подробнее

Специалисты, проводившие вскрытие, теперь запрашивают дополнительную информацию, касающуюся жизни Эпштейна в последние часы, рассказали источники газеты.

Эпштейн, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, покончил с собой в тюрьме, где он находился в ожидании суда. При этом ранее он уже пытался лишить себя жизни, находясь в заключении. Американские СМИ сообщали, что сотрудники тюрьмы нарушили требование мониторить состояние заключенного и регулярного проверять его после попытки суицида.

В 2008 году Эпштейна обвинили в склонении несовершеннолетних девушек к проституции. В итоге он был приговорен лишь к 13 месяцам тюрьмы. Такое мягкое наказание вызвало недовольство общественности и СМИ.

Данная история вновь стала актуальной ранее в июле, когда против Эпштейна были выдвинуты новые обвинения федеральными прокурорами в Нью-Йорке.

США Джеффри Эпштейн

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