США предупредили о серьезных последствиях для лиц, связанных с танкером Grace 1

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Серьезные последствия, в том числе отказ во въезде в США и получении американских виз, грозят членам экипажа танкера Grace 1 и лицам, имеющим к нему отношение, говорится в сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов.

Вашингтон полагает, что танкер Grace 1 транспортировал нефть из Ирана в Сирию, помогая таким образом Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР, США считают его террористической организацией - ИФ).

"Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы, выданные членам таких экипажей. В случае с танкером Grace 1 мы будем продолжать действовать в соответствии с нашей существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить иранский танкер Grace 1, задержанный по британскому запросу. Это произошло после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 4 июля, его команду заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.