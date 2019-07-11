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Полиция Гибралтара арестовала капитана и старпома задержанного танкера из Ирана

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Королевская полиция Гибралтара в четверг взяла под арест капитана и старшего помощника задержанного танкера Grace 1. Об этом сообщает телерадиовещательная компания Гибралтара.

Арестованным вменяется в вину нарушение санкционного законодательства ЕС в отношении Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

"У нас есть причины полагать, что танкер Grace 1 перевозил нефть на нефтеперерабатывающий завод в Баниясе в Сирии", - заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо. "Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью юридического лица, подпадающего под действие санкций Евросоюза против Сирии", - отмечалось в его заявлении.

По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром.

Изначально ЕС принял санкции против Сирии в 2011 году, впоследствии усиливая их. Так, в 2011 году компаниям из стран ЕС было запрещено приобретать доли в уставном капитале сирийских нефтяных компаний, а также создавать с ними совместные предприятия. Им также запрещено предоставлять сирийским нефтяным компаниям кредиты и займы.

нефть Сирия Иран Гибралтар ЕС

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