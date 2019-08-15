Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер

Иранский нефтяной танкер Grace 1 Фото: AP/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Судебные власти Гибралтара постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1, сообщает газета The Gibraltar Chronicle.

В решении суда, на которое ссылается газета, говорится, что "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара". "Однако сейчас правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии", - пишет в твиттере издание.

По его данным, на этих основаниях главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо решил освободить танкер. Газета отмечает, что пока неясно, когда именно судно покинет Гибралтар.

Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна. СМИ сообщали, что танкер должен был быть освобожден сегодня. Однако позже США подали запрос генпрокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1.

Также агентство EFE и газета The Gibraltar Chronicle сообщили ранее в четверг, что членов экипажа танкера уже отпустили на свободу. "Источники в правительстве Гибралтара подтвердили EFE, что некоторых членов экипажа освободили, однако они не смогли назвать ни их число, ни их имена", - передает агентство. При этом газета The Gibraltar Chronicle сообщила, что в четверг освободили капитана танкера и трех членов экипажа.

При этом ранее вице-министр иностранных дел Индии Ви Муралидхаран сообщил в твиттере об освобождении 24 задержанных индийских членов экипажа.

Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. После этого Иран пообещал ответить на действия гибралтарских властей. 18 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.