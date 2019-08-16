Поиск

Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Гренландия не продается, говорится в коммюнике правительства этой автономной территории Дании. Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.

"У нас хорошее сотрудничество с США и мы рассматриваем эту информацию как проявление еще большей заинтересованности в инвестициях в нашу страну и в возможностях, которые мы предлагаем. Конечно, Гренландия не продается. Поскольку новость носит неофициальный характер, правительство Гренландии воздержится от дальнейших комментариев", - говорится в заявлении.

Гренландия - самый большой остров в мире, на нем проживает 56 тысяч человек. Дания отвечает за внешнюю политику региона и вопросы безопасности. В 1951 году Дания разрешила США использовать военную авиабазу Туле на севере Гренландии. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая теперь называется Американские Виргинские острова.

Публикация WSJ вызвала недоверие датских политиков. Они назвали идею Трампа смехотворной или гротескной.

Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика.

Гренландия США Дональд Трамп Дания

Новости

В Кремле обратили внимание на перевод Дельпаля под домашний арест перед поездкой Путина во Францию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Данию удивила идея Трампа купить Гренландию

Военные показали первые испытания тяжелого ударного беспилотника "Охотник"

Суд оставил под арестом экс-президента Киргизии Атамбаева

Самый богатый человек Гонконга призвал прекратить насилие и беспорядки в городе

Самый богатый человек Гонконга призвал прекратить насилие и беспорядки в городе

Что случилось этой ночью: пятница, 16 августа

Южная Корея потребовала от КНДР прекратить ракетные пуски

КНДР отвергла возможность переговоров по воссоединению с Южной Кореей

КНДР снова запустила неопознанные ракеты

КНДР снова запустила неопознанные ракеты

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');