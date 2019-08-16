Правительство Гренландии сообщило, что остров не продается

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Гренландия не продается, говорится в коммюнике правительства этой автономной территории Дании. Ранее The Wall Street Journal рассказала об интересе президента Дональда Трампа к покупке Гренландии Соединенными Штатами.

"У нас хорошее сотрудничество с США и мы рассматриваем эту информацию как проявление еще большей заинтересованности в инвестициях в нашу страну и в возможностях, которые мы предлагаем. Конечно, Гренландия не продается. Поскольку новость носит неофициальный характер, правительство Гренландии воздержится от дальнейших комментариев", - говорится в заявлении.

Гренландия - самый большой остров в мире, на нем проживает 56 тысяч человек. Дания отвечает за внешнюю политику региона и вопросы безопасности. В 1951 году Дания разрешила США использовать военную авиабазу Туле на севере Гренландии. В 1917 году США купили у Дании колонию, которая теперь называется Американские Виргинские острова.

Публикация WSJ вызвала недоверие датских политиков. Они назвали идею Трампа смехотворной или гротескной.

Трамп должен будет посетить Копенгаген в сентябре, и одной из тем переговоров с датским премьер-министром должна стать Арктика.