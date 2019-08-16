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WSJ рассказала интересе Трампа к покупке Гренландии

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп "с различной степенью серьезности" неоднократно интересовался покупкой Гренландии Соединенными Штатами, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о дискуссии.

По словам собеседников издания, Трамп во время встреч, обедов и других мероприятий с интересом слушал, как его помощники обсуждают ресурсы и геополитическое значение Гренландии. Два источника заявили, что президент США попросил советника в Белом доме изучить возможность сделки.

Как утверждается, некоторые советники Трампа поддержали эту идею, назвав ее "хорошей экономической игрой". Другие назвали ее неосуществимой. Газета отмечает, что даже если покупка острова обсуждалось всерьез, неясно, как США ее реализуют.

Собеседники газеты вне Белого дома, которые также слышали об интересе Трампа к Гренландии, сравнили эту сделку с приобретением Аляски. При этом источники говорили об этом одновременно с "предвкушением и опасением", поскольку пока неясно, насколько далеко президент США готов зайти.

Белый дом и Госдепартамент, а также представители Королевского дома Дании и посольства страны в Вашингтоне не ответили на запрос о комментарии журналистов The Wall Street Journal.

Гренландия - крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет порядка 56 тысяч человек.

Дональд Трамп США Гренландия

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