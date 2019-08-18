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Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке Гренландии

Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке Гренландии
Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу
Фото: Reuters

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хочет изучить возможность приобретения Гренландии, сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в интервью Fox News Sunday, отрывок из которого был опубликован в твиттере телеканала.

В конце беседы ведущая Дана Перино задала Кадлоу вопрос, согласился бы он взять ее в рабочую поездку по вопросу о приобретении Гренландии. В ответ советник признал, что Белый дом действительно интересуется покупкой принадлежащего Дании острова.

"Я лишь говорю, что президент, который знает кое-что о покупке недвижимости, хочет рассмотреть потенциальную покупку Гренландии", - заявил он.

Кадлоу напомнил, что 33-й президент США Гарри Трумэн пытался приобрести Гренландию, но сделка не состоялась.

"Дания владеет Гренландией. Дания - союзник. Гренландия - это стратегическое место", - сказал Кадлоу, добавив, что не хочет давать прогнозы.

На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки Гренландии. Два источника утверждали, что президент США попросил юрисконсульта в Белом доме изучить возможность сделки.

На следующий день после появления в американской газете публикации правительство Гренландии опубликовало коммюнике, в котором отвергло возможность покупки острова.

Гренландия - крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет порядка 56 тысяч человек.

Гренландия Дания США

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