Индийская полиция полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Кашмире

Протесты в Сринагаре Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек провели протесты в индийской части Кашмира на фоне обещаний Дели ослабить введенные в регионе усиленные меры безопасности, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Протестующие вышли на улицы города Сринагар после пятничной молитвы. Они несли исламские флаги и плакаты с надписями "Конец геноциду в Кашмире, мир, проснись".

Некоторые из демонстрантов швыряли камни и вступали в стычки с сотрудниками сил безопасности. Те в ответ использовали слезоточивый газ.

После изменения статуса Джамму и Кашмира в начале августа там были введены особые меры безопасности - в частности, была отключена мобильная связь и интернет, проводились задержания. При этом в пятницу, 16 августа, индийские пообещали, что часть ограничений будет снята, в частности, будет восстановлена работа стационарных телефонов, в понедельник откроют школы. Как отмечает AP, о восстановлении мобильной связи речи не шло - власти настаивают, что ее могут использовать террористы.

Власти полагают, что введенные меры себя оправдали, поскольку удалось избежать гибели людей на фоне "действующих в регионе террористов и продолжающихся попыток Пакистана раскачать ситуацию". AP констатирует, что жесткое решение добавило поддержки индийскому премьеру Нарендре Моди.

Агентство напоминает, что в населенном мусульманами штате был введен комендантский час и крайне ограничено распространение информации после принятого 5 августа решения лишить Джамму и Кашмир статуса штата и разделить на две части. Статус союзной территории в отличие от штата не предполагает наличия своего правительства и управляются напрямую федеральными властями. Землю там смогут покупать не только жители этих территорий, как это было раньше.

Между тем Пакистан заявляет, что соседняя страна открыл огонь на линии разграничения, убив еще одного военного, доведя число жертв до шести менее чем за 24 часа.

Именно Джамму и Кашмир после раздела Британской Индии и обретения независимости двумя странами в 1947 году стал причиной индо-пакистанского конфликта, который до сих пор не урегулирован. Де-факто границей между Индией и Пакистаном стала линия разделения противников в 1956 году. До сих пор в штате действуют сторонники присоединения к Пакистану,