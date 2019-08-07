Пакистан понизил уровень дипломатических отношений с Индией

Также Пакистан откажется от торговли с Индией

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Пакистан отзывает посла из Индии, вышлет индийского посла из Исламабада и полностью запрещает двустороннюю торговлю. Такие решения Комитет национальной безопасности страны решил принять в ответ на действия Нью-Делли в штате Джамму-и-Кашмир, который Пакистан считает своей территорией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Пакистана.

Комитет нацбезопасности также постановил пересмотреть все двусторонние договоренности с Индией. О сложившейся ситуации Пакистан сообщил в ООН, в том числе в Совет Безопасности организации. Премьер-министр Имран Хан распорядился, чтобы все дипломатические каналы были задействованы на обличение "расистского режима Индии" и того, как он нарушает права человека, передает BBC News.

В День независимости 14 августа правительство пообещало выразить солидарность с жителями Кашмира, которые имеют право на самоопределение, пишет газета Dawn. День независимости Индии 15 августа будет отмечен как "черный день".

5 августа правительство Индии решило лишить Джамму-и-Кашмир особого статуса. С вечера воскресенья в регионе не работает интернет и сотовая связь, напоминает BBC. В населенных пунктах улицы патрулируют военные, введен комендантский час, закрыта граница с пакистанской частью Кашмира.

При обретении независимости Индией и Пакистана в 1947 году штат Кашмир с преимущественно мусульманским населением отошел к Индии по решению махараджи. Там началась гражданская война. В 1949 году она закончилась разделением штата на пакистанскую и индийскую территории, но обе страны продолжают претендовать на контроль за всем Кашмиром.