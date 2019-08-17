Боевики 31 раз за сутки обстреливали населенные пункты в Сирии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии продолжают фиксировать нарушения режима прекращения боевых действий со стороны боевиков, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

"15 августа зафиксирован 31 обстрел. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Айнслеймо провинции Хама; Суккория провинции Идлиб; Эль-Буракайт, Алеппо, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Сараф, Нахшебба, Мортлу, Сандран, Кинсибба, Ардаш-Даг, Санджека, Кермель, Мортлу, Айн-эль-Кантара, Кульджок провинции Латакия", - сообщил на брифинге в пятницу руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил генерал.