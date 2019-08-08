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Двое сирийских военных погибли при обстрелах в Идлибе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Двое сирийских военнослужащих погибли, 13 получили ранения в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин в четверг журналистам.

По его словам, за прошедшие сутки зафиксировано сорок шесть обстрелов.

Кроме того, сообщил Бакин, отмечается значительная концентрация боевиков террористических группировок в районе населенного пункта Кбана провинции Латакия.

Российский военный также сообщил, что в 16:00 8 августа боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ) предприняли попытку обстрела российской авиабазы "Хмеймим". Средствами воздушной разведки зафиксировано четыре пуска снарядов из реактивной системы залпового огня боевиков в районе населенного пункта Кбана.

"В 16.03 отмечено три разрыва выпущенных террористами ракет в 2 км северо-восточнее аэродрома "Хмеймим". В результате обстрела НВФ двое местных жителей погибли, четыре человека получили ранения, включая одного ребенка", - сообщил Бакин.

По его словам, среди российских военнослужащих пострадавших нет, авиабаза "Хмеймим" функционирует в повседневном режиме.

Сирия Идлиб

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